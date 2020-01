Fuorni, tragedia sfiorata: vento sradica il tetto di una casa Paura per residenti e passanti, fortunatamente non ci sono feriti

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nel quartiere Fuorni di Salerno. Il forte vento che ha interessato la città nelle ultime ore si è trasformato in una vera e propria tromba d’aria sul posto ed ha sradicato completamente il tetto di un’abitazione facendolo volare in strada. La casa era situata in via Ostaglio, nel tratto che conduce il carcere di Fuorni ai comuni piacentini, nei pressi di un distributore di benzina.

Dopo esser stato violentemente strappato, il tetto è stato trascinato per diversi metri lungo la strada. La carreggiata é stata, dunque, invasa da tegole e calcinacci, con il rischio che i detriti potessero colpire auto e passanti della zona. Fortunatamente non sono stati registrati danni o ferite persone, solo tanta paura tra cittadini e passanti. Disagi dal punto di vista veicolare con traffico in tilt, bloccato a causa dei detriti. Dopo esser stati allertati, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e pattuglie dei vigili urbani che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.