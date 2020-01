Polveri sottili: Salerno già supera il limite I dati dell'Arpac

Non è iniziato nel migliore dei modi l'anno sul tema dell'inquinamento atmosferico a Salerno. In ben tre occasioni e in soli due giorni la città ha superato il limite di emissioni di Pm10, le meglio conosciute polveri sottili emesse nell'aria tramite i fumi delle autovetture ma anche delle caldaie.

Come pubblicato dal sito dell'Arpac, Salerno ha superato il limite di emissioni consetite in tre occasioni. Come si può leggere dal rapporto, si inizia già con il primo giorno del nuovo anno. In questo giorno, infatti, le emissioni sono state superate nella zona di mercatello, precisamente, nei pressi del Parco del Mercatello.

Situazione diversa è stata registrata per il giorno successivo, il 2 gennaio, dove i limiti superati aumentano a due e sempre nella zona del Parco del Mercatello.

Una situazione che preoccuopa, soprattutto, per l'impatto sulla salute delle persone. E' stato dimostrato, da alcune ricerche sperimentali su pazienti di città americane e a Milano, che il Pm10, chiamato particolato, riduce l'aspettativa di vita di 1-2 anni, aumenta l'asma tutto l'anno e le bronchiti in inverno ed è causa di rischio per l'insorgenza di tumori.