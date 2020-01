Luci d'Artista: l'evento continua fino al 19 gennaio Smantellato solo il grande albero di natale di Piazza Portanova

Archiviate le festività natalizie a Salerno continua la manifestazione Luci d’Artista. Le installazioni luminose resteranno infatti accese fino a domenica 19 gennaio per permettere a chi vorrà visitare Salerno di ammirare ancora gli animali della Villa Comunale o l’Albero della vita di Piazza Flavio Gioia, il Mondo Sottomarino ed il Giardino Incantato e tutte le opere installate nei diversi quartieri cittadini.

Non si ferma dunque l'atmosfera ricreata da un evento che, anche alla sua 14esima edizione, si è consolidato come un appuntamento di successo e suggestione per la città. Migliaia i turisti arrivati da tutta Italia. La visita è poi arricchita anche dal piacere dello shopping in saldi o delle manifestazione collaterali organizzate in diversi punti della città come quelle del Giardino della Minerva o la Mostra multimediale dedicata a Van Gogh.

Soltanto le decorazioni natalizie a cominciare dall’Albero di Natale in Piazza Portanova saranno spente e smantellate nel corso di questa settimana.