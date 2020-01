Lotteria Italia a Salerno:venduti 2 biglietti da 100mila euro Ecco le serie fortunate

La Dea Bendata bacia anche Salerno, sono stati venduti in città due dei venti biglietti di seconda categoria, del valore di 100mila euro ciascuno, della Lotteria Italia. Ecco la serie dei due tagliandi fortunati: F409216 e M003332. Uno dei due è stato venduto in un bar tabaccheria di via Velia, in pieno centro.

In tutta la penisola sono stati 6,7 milioni i biglietti venduti, con un incasso di 34 milioni di euro circa. Vendite più alte nel Lazio con oltre un milione trecentomila tagliandi, a seguire la Lombardia con un milione 145 mila, l’Emilia Romagna 647 mila, la Campania con 605 mila.

Di seguito le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria: O 005538 venduto a Torino: premio da 5 milioni, P 463112 venduto a Gonars(UD): premio da 2,5 milioni, N 121940 venduto a Roma (distributore locale): premio da 1,5 milioni, C 127922 venduto a Lucca: premio da 1 milione, P 370303 venduto a Erba (CO): premio da 500mila euro.