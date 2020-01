Salerno saluta i turisti, ma non le code in Tangenziale Passato il boom delle Luci d'artista, con la fine delle feste si torna al caos... ordinario

Con la Befana inizia la parabola discendente delle presenze turistiche a Salerno: c'è tempo fino al prossimo 19 gennaio per poter ammirare da vicino le installazioni luminose, ma il boom è passato. Resta, però, il traffico sulle strade urbane ed extraurbane. Di fatto, il primo giorno dopo l'Epifania segna il ritorno alla "normalità", se con questa parole si intendono le code e i rallentamenti lungo le arterie salernitane.

Come segnala l'agenzia regionale, si registrano infatti code e rallentamenti per traffico intenso sulla Tangenziale di Salerno, tra il casello di Pontecagnano dell'A2 del Mediterraneo e lo svincolo Salerno Est in entrambe le direzioni. Come a dire: andati via i turisti, con la riapertura delle scuole e delle (poche) attività rimaste chiuse durante le festività natalizie, si è tornati al caos... ordinario.