Salerno: degrado e rifiuti in via Diaz LE FOTO |Oggetti in attesa di ritiro fermi ad un palo, carta e plastica ricoprono la strada

Salerno, via Diaz: ancora cumuli di spazzatura in strada. Continuano le denunce di cittadini e residenti salernitani per contrastare le mini discariche presenti in città. Questa mattina, l'ennesima scena di rifiuti in strda, è stata fotografata nel pieno centro cittadino: in via Diaz.

Dopo l'intervento avvenuto intorno alle 13 di ieri, in via Napoli, a seguito di diverse segnalazioni, di Salerno Pulita, continuano ad esserci punti in città in preda al degrado, anche per amno dei cittadini stessi.

Indumenti, carte, flaconi di plastica, addirittura scalette in alluminio abbandonate ad un palo in attesa di chissà quale futuro. Un mix di inciviltà ma anche di negligenza da parte degli addetti ai lavori. Sicuramente molte carte presenti sul manto stradale sono state spinte dal forte vento delle ultime ore. Altri oggetti presenti in strada sono in attesa di ritiro per essere smaltiti. In via Diaz, il paradosso, è vedere infiniti rifiuti ai bordi delle carreggiate, in piazza, nelle aiuole e gli appositi cestini completamente vuoti.

Situazione analoga è stata denunciata anche in via Fangarielli e in via Prudenza, in zona Carmine e Arechi, dove sono presenti delle vere e proprie discariche abusive. Cumuli di rifiuti di vario tipo che, probabilmente, sono stati lasciati lungo le strade illegalmente.