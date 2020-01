FOTO| Salerno:auto parcheggiate nei posti riservati alle moto Da via Diaz a lungomare Trieste lo scenario è sempre lo stesso

Vita difficile per i motociclisti di Salerno. Parcheggiare con le due ruote, infatti, è diventata una vera e propria impresa. Posti spesso rubati da automobilisti indisciplinati che occupano le aree riservate agli scooter.

Da via Roma, passando per Lungomare Trieste, dal palazzo della Questura, per il Comune di Salerno fino a via Diaz lo scenario non cambia, auto parcheggiate all’interno delle strisce che delimitano i posti riservati ai ciclomotori. E così diventa un calvario trovare un posto per chi ha deciso, forse per praticità, traffico e parcheggio, di abbandonare le quattro ruote e convertirsi alle due.

Purtroppo, le difficoltà ci sono anche per i centauri, dal momento che i posti a loro disposizione sono pochi, costringendo i proprietari a lasciare i ciclomotori tra le auto in sosta, cosa che spesso impedisce la manovra in uscita ai veicoli, o peggio a parcheggiare sui marciapiedi creando un disagio ai pedoni e alle carrozzine per disabili.

Di conseguenza chi parcheggia nelle aree riservate alle moto, oltre a togliere circa cinque o sei posti, non paga nemmeno il ticket di sosta.

In via Diaz, nonostante ci sia un cartello segnaletico a indicare che su quella strada la sosta è riservata esclusivamente agli scooter, ci sono i soliti furbetti che parcheggiano le proprie automobili incuranti delle norme del codice stradale.

In via Roma, di fronte piazza Amendola, addirittura le auto in sosta si parcheggiano sia all’interno dei posti riservati che in doppia fila, bloccando quei pochi motorini che riescono a sostare, che così non possono nemmeno fare la manovra per uscire.

Un malcostume dilagante che prosegue lungo tutto il lungomare Trieste dove sostano altre auto che invadono impropriamente e infischiandosene uno spazio riservato di diritto ai motorini. Numerose sono le segnalazioni inviate dai cittadini ai vigili urbani ma sembra che nessuna contromisura sia stata presa.