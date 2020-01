Lavori in galleria su A3: chiude il tratto tra Salerno e Cava Intervengono gli operai per le operazioni di manutenzione

Domani e giovedì 9 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Cava de’Tirreni e Salerno dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno dalle 22 alle 6 del mattino per permettere agli operai di intervenire nella galleria “Castello”.

I lavori di manutenzione preannunciano già diversi disagi per gli automobilisti che percorrono il tratto verso Salerno o in direzione Napoli.

Ma in alternativa è possibile utilizzare i percorsi alternativi: verso Salerno, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cava de’Tirreni si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Salerno. Verso Napoli, invece, si potrà proseguire la viabilità ordinaria ed entrare sull’A3 per proseguire in direzione Napoli.