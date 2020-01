Albero di Natale: iniziati i lavori di smontaggio Da questa mattina operai in azione in piazza Portanova

Al via ai lavori di smontaggio del grande Albero di Natale in piazza Portanova a Salerno. Finite le festività natalizie è arrivato il momento per gli addetti ai lavori di smontare le Luci d'Artista e i decori natalizi presenti in città. La kermesse sarà presente a Salerno, con tutte le iniziative che ne derivano, fino al prossimo 19 gennaio.

Intanto gli operatori della Iren di Torino sono già a lavoro per smontare il grande albero simbolo del Natale salernitano. I lavori sono iniziati questa mattina in piazza Portanova.

Intano, fino a domenica 19 gennaio, per permettere a chi vorrà visitare ancora Salerno, potranno essere ammirati gli animali della Villa Comunale o l’Albero della vita di Piazza Flavio Gioia, il Mondo Sottomarino ed il Giardino Incantato e tutte le opere installate nei diversi quartieri cittadini.