Lavori di manutenzione: interruzione idrica in via Fusandola La comunicazione di Salerno Sistemi

La Salerno Sistemi S.p.a. comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Fusandola angolo Largo Giuseppe Ragno,si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 17.30 di Venerdì 10.01.2020, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Fusandola

- Via Portacatena

- Via Luigi Einaudi

- Via San Francesco di Paola

- Vicolo Santa Trofimena

- Vicolo Ave Gratia Piena Maggiore

- Piazza Matteo Luciani