Salerno, visite oculistiche gratuite al "Pit" di Mariconda L'evento della cooperativa "Fili d'erba": i controlli effettuati dal dottore Vincenzo Pagliara

Visita oculistica gratuita dalle 15 alle 18 il prossimo martedì 14 gennaio, presso lo sportello "Pit" di Mariconda, in Via Tanagro 2/B a Salerno. Ad effettuare i controlli sarà il dottore Vincenzo Pagliara, medico chirurgo specialista in oculistica e oftalmologia pediatrica.

Durante l’incontro, il medico - oltre ad effettuare gratuitamente una visita oculistica individuale - diffonderà nozioni con scopo divulgativo-informativo, per favorire un approccio preventivo rispetto alle patologie che possono coinvolgere l’apparato ottico. Per ricevere informazioni o per prenotarsi gratuitamente, è possibile recarsi presso la sede dello sportello “P.I.T. Mariconda” oppure telefonare al 391/4843656.

Il "Pit" di Mariconda è un servizio gratuito gestito dalla cooperativa "Fili d’erba", in convenzione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, ed è rivolto a tutti i cittadini. Lo sportello è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.