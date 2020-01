Qualità dell'aria: Salerno tra le più inquinate Peggiora l'andamento secondo i dati dell'Arpac, situazione analoga anche a Cava e Nocera

Non è iniziato nel migliore dei modi l'anno a Salerno e in tutta la sua Provincia in termini di qualità dell'aria. Arrivano a quattro i giorni di superamento limite di emissioni di Pm10, sempre nella zona del Parco del Mercatello. E' quanto emerso dal prospetto di sintesi dati di qualità dell'aria rilevati dalla rete regionale di monitoraggio dell'Arpac. Dal 1 gennaio al 7, sono quattro i giorni dove il numero di polveri sottili è stato più elevato.

Una situazione che non tocca solo Salerno città ma anche la sua Provincia. A superare il limite consentito di emissioni ci sono anche Cava de'Tirreni, in zona Stadio, con tre giorni di sforamento. Situazione analoga anche a Nocera Inferiore.

In questo perio l'emergenza smog e inquinamento ambientale sta interessando tutta l'Italia. In Pianura Padana sono state messe in campo una serie di azioni per contenere i danni. Le polveri sottili sono generalmente associate agli scarichi della autovetture ma vengono emessere dai cittadini anche dall'utilizzo eccessivo di caldaie e caminetti.