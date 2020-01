Degrado e rifiuti abbandonati in via Porta Rateprandi | FOTO Nel cuore del centro storico della città

Una rissa tra cittadini stranieri e del sangue sulla scalinate hanno risvegliato, questa mattina, i cittadini e residenti di via Porta Rateprandi nel cuore del centro storico di Salerno. Questa mattina, però, lo scenario della via, alle spalle di Largo Campo, non era solo rosso sangue e contraddistinto dalle luci delle auto di carabinieri e polizia, ma anche di culumi di rifiuti, ovunque e soprattutto di ogni genere.

Bottiglie di plastica per strada in sacchetti ancora aperti, cartoni, indifferenziato ma anche altri genere di scarti. Questa la situazione in via Porta Rateprandi, un mix di incuria e inciviltà. Alcuni sacchetti lasciati nella serata di ieri dai residenti sono in attesa di essere raccolti e smaltiti dagli addetti di Salerno Pulita, altri come cartoni e rifiuti di vario genere sono stati lasciati sul luolo pubblico senza autorizzazione.

Quello delle carte in strada e dell'abbandono di alcuni luoghi, è un tema molto sentito dai cittadini salernitani che ogni giorno e in varie zone, testimoniano con foto e video il degrado presente.