Ripascimento litorale: il Tar blocca i lavori Accolto il ricorso di una ditta napoletana. La prossima udienza è fissata il 5 febbraio

Lavori di ripascimento del secondo lotto di litorale, il Tar accoglie il ricorso di una ditta napoletana e blocca i lavori fino al prossimo 5 febbraio, giorno in cui è stata fissata l'udienza.

Amara decisione per il gruppo Rainone di Salerno che si era già interessato dei lavori del primo lotto, in zona Arechi. Ieri la decisione del Tribunale Amministrativo di Salerno che ha accolto il ricorso di una ditta napoletana, la Cem, per essere arrivata seconda in graduatoria. La ditta ha contestato i criteri utilizzati dal Comune di Salerno per l’attribuzione dei punteggi e dunque per l’aggiudica dell'appalto.



I lavori alla ditta Rainone erano stati affidati lo scorso novembre. Riguardavano la realizzazione del ripascimento del secondo lotto, da Torre Angellara al Lido Colombo, Mercatello, per un costo di circa 6.478.000 di euro.



Solo il prossimo 5 febbraio si potrà capire il futuro del ripascimento e, specialmente, se sarà necessario per il Comune ripartire da zero per l'aggiudica della gara.