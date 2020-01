Il Parco del Mercatello tra abbandono e degrado |FOTO Il polmone verde della città di Salerno divenuto quasi inaccessibile tra transenne e rami spezzati

Punto di ritrovo di famiglie e sportivi, il Parco del Mercatello avrebbe tutte le carte in regola per poter essere uno dei piccoli gioielli della città di Salerno, e invece sembra un luogo ormai dimenticato. Tanto potenziale e nessuno che lo valorizzi. Da tanti, troppi anni non ci sono interventi di recupero e a pagarne le conseguenze sono i tanti cittadini che, stanchi e arrabbiati, vedono la grande zona verde, cadere sempre più nel degrado.

Delle grandi fontane luminose non rimangono che vecchie vasche sporche e rotte. Gli amati viali alberati, che offrivano ombra nelle domeniche di sole, sono ormai un percorso ad ostacoli fatto di transenne e rami spezzati. Le assi di legno dei piccoli ponticelli sono state distrutte, a delimitare l’area ci sono ora sbarre e nastri arancioni che la natura sta, con il tempo, sempre più fagocitando. Un’area giostre, per i più piccoli, lasciata all’incuria, con vecchi scivoli e strutture pericolanti. Proprio negli ultimi giorni, ad aggiungersi alla lista c'è anche un cassonetto all'ingresso del parco, completamente distrutto e più volte segnalato che aspetta ancora di essere sostituito.

Diverse sono, dunque, le denunce dei residenti che chiedono all’amministrazione un pronto intervento per il recupero del luogo, un polmone verde divenuto quasi inaccessibile e pericoloso, che offriva una piacevole evasione dall'asfalto della città. Non si placa, quindi, il malcontento dei cittadini della zona orientale di Salerno che lamentano la condizione di abbandono in cui vivono i loro quartieri.