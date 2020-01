"Più compiti ai vigili, ma dove sono risorse e personale?" Intesa tra Viminale e Anci sulle nuove funzioni della polizia locale, i dubbi della Fp Cgil

"Si incrementano compiti e funzioni in capo alla polizia locale ma ci si dimentica il bisogno di risorse e di investire di più sul personale interessato da parte del governo, sia a tutela dei cittadini sia a tutela di chi quotidianamente svolge servizi pubblici". Così la Fp Cgil Salerno commenta l’accordo quadro siglato tra il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sul coinvolgimento delle polizie locali nei servizi di polizia stradale e sulla viabilità urbana.

"Dobbiamo prendere atto che sindaci e governo sembrano sottovalutare le molteplici funzioni e attività in capo alla polizia locale, che già si occupa da sempre di attività di polizia e sicurezza stradale anche in virtù di protocolli locali tra le varie forze di polizia. Così come il Ministero dell’Interno sembra dimenticare che esistono anche le polizie metropolitane e provinciali che si trovano ad assolvere tali attività". Per il sindacato, infatti, "servono risorse, così come serve superare le carenze di personale e potenziare le assunzioni in questo settore e attuare misure concrete e necessarie per incrementare lo scambio informativo e l’interconnessione tra le sale operative delle forze di polizia, prestando ascolto all’istanza che viene da tempo dal sindacato e dagli operatori".

Nel mirino anche il mancato accoglimento per liberare le risorse dell'articolo 208 del Codice della strada sul salario accessorio. E ancora: "Vorremmo fosse prestata la dovuta attenzione alla necessità ormai ineludibile che venga adottata la legge di riforma dell’ordinamento della polizia locale e il riconoscimento delle tutele assistenziali, infortunistiche e previdenziali che competono ai lavoratori che svolgono funzioni e attività gravose e rischiose e che oggi continuano ad essere gli unici senza tutele a fronte del continuo incremento di compiti attività", conclude la nota della Fp Cgil.