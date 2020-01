Pastena: raccolti quasi 400 chili di rifiuti in tre ore L'azione dei giovani di "Voglio un Mondo pulito"

Raccolti quasi 400kg di rifiuti in 3 ore. E' questo un primo bilancio dei giovani dell'associazione salernitana "Voglio un Mondo pulito". L'appuntamento, come di consueto fissato per il fine settimana, questa mattina li ha visti protagonisti dalle 9.30 sulla spiaggia del Porticciolo di Pastena. Spiaggia già pulita in precedenza dai ragazzi ma che, ogni giorno, raccoglie tanti rifiuti abbandonati.

Trenta i giovani salernitani che sono scesi in spiaggia questa mattina, 400 i chili di rifiuti raccolti. Plastica, tutto quello che il mare restituisce alla terra, carta e rami spezzati. Nonostante il continuo intervento, alcune zone di Salerno continuano a riempirsi di rifiuti di ogni genere. Questo, però, non abbatte gli animi degli attivisti che, nonostante tutto e solo in caso di avverse condizioni meteo, ogni sabato, ogni fine settimana, scenderanno in spiaggia per dare una mano e ripulire la città, partendo proprio dalle spiegge.