Salerno, 25 Citymood in strada: ma i salernitani si dividono Opinioni contrastanti tra i cittadini, c'è chi pensa non sia abbastanza

"Sulle linee cittadine sono entrati in servizio i 25 nuovi Citymood da 10mt prodotti da Industria Italiana Autobus, acquistati da Acamir con fondi Fesr 2014/2020". Questa la foto notizia pubblicata dalla pagina dell'associazione salernitana Arcan - Salerno Cantieri&Architettura. Sono pronti in città e già entrati in funzione 25 nuovi Citymood. Bus nuovi che si vanno ad aggiungere alle corse già esistenti.

La novità, però, divide i salernitani. C'è chi è entusista dei nuovi mezzi e c'è chi lamenta una necessità di aggiungere nuove corse, specialmente per collegare i rioni collinari, ma anche Sala Abbagnano. C'è un'altra parte di cittadini che "ringrazia" ma chiede una svolta in chiave green per aiutare l'ambiente e l'inquinamento in centro città.

La risposta dell'associazione non è tardata ad arrivare: "finché si tolgono dalla strada mezzi inquinanti e se ne immettono nuovi più efficienti è sempre un passo in avanti, sia per ridurre l’impatto sull’ambiente sia per garantire migliori condizioni ai pendolari che di conseguenza sono più incentivati ad utilizzare il trasporto pubblico".