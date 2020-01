Fratte, Matierno e Cappelle: ci saranno i nuovi alloggi Contratto di quartiere, approvato il primo stralcio. Un progetto sottoscritto il 13 maggio 2008.

Era il 13 maggio del 2008 quando fu sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Salerno, con il quale i due enti si impegnarono a contribuire finanziariamente all’attuazione del programma denominato “Contratto di Quartiere II – Fratte, Matierno e Cappelle”. In particolare il Ministero si impegnò a mettere a disposizione la cifra di 10.000.00,00 euro ed il Comune di Salerno la cifra di 20.722.100,00 euro per 7 interventi da mettere in atto, contraddistinti dalle lettere A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7.

Il "contratto di quartiere" riguarda la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica tradizionale e sperimentale con annesse opere di urbanizzazione a carattere sperimentale, interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi Erp esistenti, un centro di aggregazione-ludoteca, una strada di collegamento ed il completamento di una rete fognaria.

Il progetto, circa un anno dop, il 6 maggio 2019, venne convenzionato. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture, comunicò l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti. In questi anni solo tre dei 7 interventi sono stati realizzati e completati. Tra i progetti di realizzazione c'erano anche tre tratti stradali: la bretella di collegamento e rotatoria in località Matierno, una strada di collegamento in località Matierno e una terza strada in località Cappelle. Il primo intervento, la rotatoria, è rimasto incompleto a seguito di risoluzione contrattuale senza oneri con la ditta appaltatrice; il secondo non può più essere realizzato in quanto il PUC ha previsto una diversa sistemazione dell’area; il terzo è in attesa di realizzazione perché connesso agli altri interventi che riguardano la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica tradizionale e sperimentale con annesse opere di urbanizzazione a carattere sperimentale.

A distanza di 10 anni, è stato necessario rimodulare in un'unica progettazione tutti i restanti interventi per portare a completamento il Contratto di Quartiere. Lo scorso 22 gennaio 2019, infatti, è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento. I progettisti hanno trasmesso il progetto esecutivo 1° stralcio, costituito da 230 elaborati e agli atti del Settore, col seguente quadro economico di spesa: 6.665.032,31 euro.

L'l’intervento è inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2019-2021, annualità 2019 e sarà interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, in questi primi giorni del 2020, l'amministrazione comunale ha deciso approvare il progetto esecutivo 1° stralcio denominato “Contratto di Quartiere II – Fratte, Matierno, Cappelle – Interventi A1-A2-A4-A6” che darà nuova vita e nuovo volto al rione collinare della città.