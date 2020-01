Al via i lavori in via Piave: la presentazione del restyling Domani a Salerno il sindaco Napoli illustrerà nel dettaglio gli interventi e i tempi necessari

Da domani mattina, alle ore 9.30, partiranno i lavori per il nuovo mercato rionale di via Piave e Piazza Cavalieri Vittorio Veneto a Salerno. L'obiettivo degli interventi è quello di assicurare agli operatori commerciali ed ai consumatori di lavorare in condizioni migliori rispetto a quelle attuali, prevista una riqualificazione dell'intera area e una copertura.

In occasione dei lavori, il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore al commercio Dario Loffredo, illustreranno in via Piave le caratteristiche generali e la tempistica degli interventi che si inserisce nel programma di riqualificazione di tutte le aree mercatali della città. Inoltre, è prevista anche la presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Intanto da qualche giorno i mercatali si sono già trasferiti momentaneamente in piazza Casalbore, nel parcheggio antistante lo stadio Vestuti, che almeno per ora, non sarà più un punto di riferimento per la sosta degli automobilisti.