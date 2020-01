Fonderie Pisano, nuovi miasmi: esposto in Procura Da Matierno al Carmine diversi residenti hanno lamentato odori ferrosi: "Aria irrespirabile"

Anno nuovo, problemi vecchi. Come quello relativo alle emissioni delle Fonderie Pisano, nuovamente nel mirino dei residenti di vari quartieri di Salerno. Da questa mattina infatti sono decine le segnalazioni di aria irrespirabile che arrivano da Matierno al quartiere Carmine e non solo. Non pochi hanno postato sui social le foto di finestre chiuse nonostante la mattinata di sole.

"Quo usque tandem abutere, Pisane, patientia nostra?", la citazione classica - rivisitata e corretta - che il presidente del Codacons Campania, Enrico Marchetti, ha utilizzato per denunciare la situazione: "Questo gridava Cicerone a Catilina e questo urlo si leva alto dai cittadini di Salerno che pure stamane si sono rivolti al Codacons, sapendo che noi siamo l’unica loro risorsa", ha sottolineato la guida dell'associazione consumatori.

Per Marchetti - nel ricordare le iniziative messe in campo in questi anni, attraverso anche la presentazione di una serie di denuce - "stamane l’aria era davvero irrespirabile e abbiamo chiesto con urgenza l’intervento della Procura di Salerno affinché coinvolga immediatamente Arpac e Noe".