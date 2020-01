Rifiuti, blitz dei vigili urbani: nei guai cinque persone Bonificate undici aree e controllati i sacchetti per risalire all'identità dei trasgressori

In azione i vigili urbani di Salerno che questa mattina hanno svolto un servizio di controllo approfondito insieme agli addetti di Salerno Pulita nel centro storico della città. Obiettivo quello di prevenire e reprimere l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e di rispettare le norme per quanto riguarda la raccolta differenziata circa gli orari di conferimento, i giorni previsti dal calendario e la differenziazione degli stessi rifiuti.

L'attività degli agenti si è concentrata in particolare nel Vicolo Sant'Andrea, nei pressi dell'omonima chiesa, all'incrocio con via Portacatena, in via Portarateprandi, compresa tutta la strada fino ai Gradoni della Lama, nel vicolo Municipio Vecchio, Largo Campo, vicolo Guaiferio e infine nel vicolo delle Fornelle.

Durante il servizio sono state bonificate undici aree con la rimozione dei rifiuti ad opera degli addetti e dei mezzi meccanici di Salerno Pulita.

Gli agenti, inoltre, hanno proceduto all'ispezione delle buste contenenti i rifiuti, sono emersi elementi utili all'identificazione di cinque responsabili degli abbandoni, che saranno sanzionati a norma delle ordinanze sindacali vigenti con verbali che vanno da 100 euro fino a 500, a seconda del tipo d'infrazione commessa, ovvero abbandono sul suolo pubblico o inosservanza delle prescrizioni.

Inoltre le aree saranno, poi, controllate e monitorate dagli Ispettori Ambientali Comunali, che coordinati dal comando di polizia municipale, provvederanno con attività di informazione, prevenzione e accertamento degli illeciti in materia ambientale. Saranno intensificati i controlli attraverso le telecamere di videosorveglianza installate in particolari aree del centro storico e del territorio cittadino.

Le attività di controllo proseguiranno, senza interruzione, nei prossimi giorni, estendendosi gradualmente su tutto il territorio cittadino presso i condomini, sui carrellati circa tutte le attività ad essi connessi, sui cestini raccogli rifiuti dislocati in città ed altro che possa riguardare il regolare svolgimento della gestione dei rifiuti in regime di raccolta differenziata.