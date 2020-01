De Luca "torna sindaco" e rilancia l'idea della nuova Salerno Al via i lavori per l'area mercatale in via Piave. «Lasceremo ai nostri figli una città più bella»

Serviranno 180 giorni per completare il nuovo mercato rionale di via Piave-piazza Cavalieri Vittorio Veneto a Salerno. Questa mattina, alla presenza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore Dario Loffredo e del consigliere regionale Franco Picarone, hanno preso il via i lavori. «Avendo deciso di tenere qui il mercato, bisognava riqualificarlo. Bisognava avere servizi igienici, servizi idrici, copertura dei punti vendita e un posto di polizia municipale, essenziale anche per imporre a tutti di avere comportamenti civili», ha sottolineato il governatore della Campania, "rivestendo" i panni di sindaco di Salerno, carica ricoperta a lungo in passato.

De Luca, infatti, ha approfittato della tappa nella sua città anche per fare il punto sulle opere strategiche che sono in cantiere. «Quel progetto di nuova Salerno deve continuare, deve completarsi e lasceremo ai nostri figli una città ancora più bella dove poter lavorare e vivere», ha spiegato De Luca, passando in rassegna gli interventi che dovranno essere completati all’ombra del castello d’Arechi. A cominciare dalla necessità di garantire decoro e sicurezza in piazza San Francesco, passando per la possibilità di realizzare un’area di parcheggio a due piani dinanzi al vecchio stadio Vestuti. Nella zona orientale della città sarà realizzato un restyling di parco del Mercatello. «Abbiamo lavorato per destinare 5 milioni di euro», ha annunciato il governatore campano, ribadendo la necessità di «far ridiventare un gioiello» quell’area.

Per rilanciare l’economia della balneazione, invece, si proverà a completare il progetto del ripascimento. «Possiamo fare in pochi mesi un ripascimento che arriva fino al Polo Nautico a Pastena e poi, nel giro di un altro anno e mezzo, rifare la spiaggia davanti a tutto il lungomare di Salerno fino a santa Teresa», ha concluso il governatore campano.