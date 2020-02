Nuovo look per Salerno, a breve i lavori sul Corso Via i vecchi sanpietrini, spazio a una nuova pavimentazione

Il Corso Vittorio Emanuele di Salerno è pronto a rifarsi il look. La zona pedonale più importante e centrale della città sarà a breve sottoposta a nuovi interventi di manutenzione e restyling che ne rivoluzioneranno l'aspetto.

In particolare andranno via i vecchi sanpietrini per lasciar spazio ad una nuova pavimentazione. Un intervento fortemente atteso e richiesto data anche la presenza di numerose buche e dissesti presenti sulla via, punti dove più volte le lamentele dei cittadini si sono fatte sentire.

Ieri l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto da 7 milioni di euro con l’approvazione dei progetti presentati da diciassette ditte e l’apertura delle buste con le rispettive offerte economiche, tra circa 30 giorni ci sarà l’aggiudica definitiva.

I nuovi lavori interesseranno, in particolare, i 600 metri che vanno da via Santi Martiri Salernitani a piazza Portanova. Un interevento che collegherà questa parte con il primo tratto del corso già rinnovato qualche anno fa, da piazza Vittorio Veneto a via Santi Martiri Salernitani.

Saranno coinvolte anche le traverse della zona, come via Velia, via Fieravecchia, via Francesco Conforti, via Papio, via Torretta e via Raffaele Conforti. Gli interventi riguarderanno la sostituzione della pavimentazione, la riqualificazione urbanistica e sistemazione dell’arredo urbano e anche eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul luogo.