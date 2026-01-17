Atalanta Under 23-Salernitana, Raffaele: "Gara non facile, tante assenze" Il tecnico: "Scelte di formazione in funzione dei problemi fisici"

Giuseppe Raffaele presenta Atalanta Under 23-Salernitana al sito ufficiale del club. Il tecnico fa i conti con le tante assenze:“Abbiamo continuato a lavorare sodo in questa settimana perché siamo consapevoli che perseverare è l’unica strada per tornare al successo, con applicazione e sacrificio. Contro l’Atalanta U23 non sarà una gara facile perché affronteremo una squadra sbarazzina e di qualità che ha dimostrato di poter fare risultato contro chiunque. Dispiace non poter affrontare questa sfida al completo tra squalifiche, problemi fisici e il forte virus influenzale che ha debilitato alcuni ragazzi negli ultimi tempi non permettendo loro di allenarsi al top, come Golemic. Tascone purtroppo non può essere nell’elenco dei convocati proprio perché influenzato. Le scelte di formazione saranno fatte anche in funzione di tutto ciò, tenendo conto che alcuni calciatori potrebbero non avere i 90′ nelle gambe”.

L’allenatore ha concluso così: “Si è unito a noi da un paio di giorni anche Juan Molina, che potrà darci una mano. C’è voglia di dare il massimo da parte di tutti e dovrà superare qualsiasi momento difficile possa presentarsi nel corso della sfida. Bisogna concretizzare meglio tutto ciò che creiamo in fase offensiva, dobbiamo essere più incisivi”.