Salernitana, Iervolino ricorda Commisso: "Esempio imprenditoriale e umano" Il patron granata rompe il suo silenzio social per ricordare Commisso

Il penultimo post pubblicato da Danilo Iervolino sul proprio canale Facebook rimanda all'aprile 2024, al messaggio riservato a Gianni Petrucci, protagonista di un grave incidente stradale. Un anno e mezzo dopo, il proprietario della Salernitana rompe il suo silenzio social per ricordare Rocco Commisso, scomparso questa notte in America all'età di 76 anni: "Rocco Commisso è riuscito a camminare con sicurezza e spirito d’avanguardia lungo un percorso non sempre facile come quello del calcio italiano, senza mai perdere di vista i valori autentici dello sport, soprattutto nella formazione dei giovani. Ci lascia una persona capace di coniugare, ai massimi livelli, le qualità del galantuomo d’altri tempi con una straordinaria forza innovatrice. Rocco Commisso è stato un esempio imprenditoriale e umano. Alla sua famiglia e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui va il mio più sincero e commosso abbraccio".