Salerno Basket '92, svolta tecnica: in panchina torna coach Di Lorenzo Esordirà nel match interno contro Selargius

Gennaro Di Lorenzo torna sulla panchina del Salerno Basket ’92 alla ricerca dell’impresa salvezza. L’allenatore aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali sul finire della scorsa stagione, dopo aver conquistato 14 punti in 20 partite. Prende il posto di coach Palumbo e farà il suo esordio bis alla guida delle granatine già questo pomeriggio, sabato 17 gennaio, in occasione della prima partita casalinga del 2026 contro la Nuova Icom Selargius. È la seconda del girone di ritorno, palla a due alle 15:00 al PalaSilvestri con direzione arbitrale di Marco Pratola di Francavilla al Mare e Andrea Marinetti di San Giovanni Teatino. L’ingresso sarà come al solito gratuito e la partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della società granata.

“Tornare a Salerno è come tornare a casa per me, ho ritrovato tanti amici e una società che è sinonimo di famiglia. – afferma Di Lorenzo – Sono andato via lo scorso anno lasciando una squadra a 5 giornate dal termine con tutti i presupposti per poter salvarsi, cosa che poi è avvenuta. Ora la ritrovo a 4 punti in classifica, nonostante tutti gli sforzi che la società ha fatto. Fino ad ora non è stato ottenuto quello che si sperava. Ora bisogna combattere in una situazione di classifica a dir poco complicata. Io sono abituato alle sfide, questa lo è: abbiamo tutti la voglia di lavorare per centrare la permanenza in A2, obiettivo che merita questa società. Ce la metteremo tutta, anche se bisogna essere consapevoli che avremo sicuramente grosse difficoltà. Cercheremo di inserire qualche altra giocatrice per giocarcela ad armi pari con le concorrenti. Ho trovato un buon entusiasmo da parte delle atlete e della società. Bisogna resistere e dare il massimo. Io sono certo che lo daranno tutti. Ringrazio Angela Somma, che insieme a tutta la dirigenza mi ha richiamato. Speriamo di raggiungere gli obiettivi. È difficile ma non impossibile”.