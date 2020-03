Coronavirus, sessanta soldati schierati nel Salernitano La decisione è stata presa oggi in Prefettura a Napoli. Il sindaco: «Accolta la nostra richiesta»

Sessanta unità delle Forze Armate saranno impiegate in provincia di Salerno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. È quanto disposto questo pomeriggio nel corso di un comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica congiunto della città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno a cui ha partecipato in videoconferenza anche il prefetto salernitano Francesco Russo. Le modalità dell’impiego dei militari saranno definite dalla Prefettura di Salerno.

Qualche unità potrebbe essere schierata anche a Salerno città dove il sindaco Vincenzo Napoli aveva da tempo chiesto il supporto delle Forze Armate. «L'Esercito - ha commentato il primo cittadino - affiancherà le Forze dell'ordine, la Polizia Municipale, la Protezione Civile nelle attività di controllo del l'osservanza delle ordinanze del Governo, della Regione, del Comune di Salerno per il contenimento del Coronavirus. Grazie all'azione tenace del Presidente Vincenzo De Luca, il Governo ha finalmente accolto la richiesta che, insieme a tanti Sindaci, avevo espresso nei giorni scorsi. Esprimo gratitudine agli uomini ed alle donne che fino ad oggi con enorme sacrificio e dedizione hanno presidiato le strade cittadine. Confido che tutti i concittadini osserveranno con scrupolo le limitazioni. È un sacrificio durissimo – ha concluso Napoli - ma indispensabile per sconfiggere questa pandemia».