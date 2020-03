Covid-19: sono 124 i casi positivi nel Salernitano L'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi della Regione Campania

Salgono a 124 i casi positivi al coronavirus in tutta la Provincia di Salerno. E' quanto emerso dall'analisi e aggiornamento dell'Unità di Crisi della Regione Campania, sulla base di altri 77 tamponi analizzati da questa notte ad oggi.. Dati che potrebbero variare nell'arco della giornata.

Attualmente il totale positivi in Campania è di 774 su circa 4052 tamponi effettuati su tutta la Regione. Questa mattina amaro risveglio per San Valentino Torio dove il sindaco Strianese ha comunicato il primo decesso in città. Si tratta del docente Raffaele Bifulfco, risultato positivo al coronavirus ad inizio marzo e ricoverato presso l'ospedale Cotugno di Napoli. Le condizioni del docente si sarebbero aggravate negli ultimi giorni, quando la polmonite è diventata ingestibile.

Sempre il primo cittadino di Montecorvino Rovella, questa mattina, ha annunciato tramite un video messaggio due nuovi cittadini positivi al test del tampone per Covid-19. Altri quattro casi sono risultati positivi in mattinata: uno ad Angri, un altro a Cava de'Tirreni, Sarno e Nocera.

La situazione che desta più preoccupazione è quella che riguarda il teritorio nel Vallo di Diano. Sono stati registrati, solo nella giornata di ieri, altri 10 casi a Sala Consilina, per un totale di 21 pazienti positivi al covid19.