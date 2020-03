Al via la sanificazione davanti a farmacie e supermercati Domani chiude Palazzo di Città per gli interventi di disinfezione

Da questa sera domenica 22 marzo alle ore 20.30 la Protezione Civile del Comune di Salerno darà inizio ad un intervento straordinario di sanificazione all'esterno dei supermercati e delle farmacie dell'intero territorio comunale.

L'intervento, disposto dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con il coordinamento dell'Assessore all'Ambiente Angelo Caramanno, sarà eseguito da un mezzo polifunzionale idoneo a garantire un risultato efficace.

L'intervento continuerà a svolgersi a rotazione fino a quando sarà necessario per garantire una particolare igienizzazione di luoghi come appunto gli esterni di farmacie e supermercati particolamente frequentati dalla popolazione in queste giornate di emergenza.

L'intervento si svolgerà sempre in orario serale e notturno per assicurare che l'attività di supermercati e farmacie non subisca alcuna interruzione e/o limitazione

Domani, lunedì 23 marzo, invece è stata disposta la chiusura di Palazzo di Città per effettuare una disinfezione e sanificazione straordinaria degli ambienti, da eseguire mediante ditta specializzata e con le modalità operative di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 23.02 scorso e delle successive ordinanze del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L'intervento di disinfezione e sanificazione straordinaria sarà esteso nell'immediatezza a tutti gli altri uffici e alle sedi distaccate del Comune, con chiusure progressive al pubblico e al personale dipendente, secondo il calendario di interventi che sarà reso pubblico tempestivamente.

Il primo cittadino Vincenzo Napoli ed il suo staff, la Giunta ed il Consiglio Comunale, la Segreteria Generale del Comune di Salerno continueranno in ogni caso - nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e tramite lavoro a distanza - a garantire la continuità degli interventi amministrativi e del funzionamento degli organi isituzionali.