Coronavirus a Pagani: 11 contagi, comune a rischio quarantena Sindaco Bottone: "Ricostruiti in maniera minuziosa e scrupolosa i contatti dei positivi"

"Al termine della giornata, sulla base dei dati trasmessi all'Unità di Crisi, che analizza tutte le criticità in tutte le aree della Campania, sarà verificato se è necessario estendere la quarantena ad altri Comuni". Così in una nota dell'Unità di crisi della Regione è emersa la presenza di un nuovo focolaio nella zona dell'Agro nocerino sarnese. Ad essere interessati i comuni di Pagani, Sant'Egidio Montalbino, Angri. Nella provincia di Salerno, dall'ultimo bollettino sono risultati 158 casi di pazienti positivi al covid19. Circa 50 sono nell’agro nocerino-sarnese e oltre 40 nell’area del Vallo di Diano, di cui quattro comuni sono già stati "blindati".

"Mi preme dover dare alla cittadinanza la conferma di altri due contagi da COVID-19 riferiti alla città di Pagani." comunica Salvatore Bottone, primo cittadino del comune. Salgono a undici, dunque, i casi di coronavirus accertati nella città dell'agro nocerino."Sto ricevendo numerose telefonate di cittadini preoccupati per la diffusione del coronavirus nella nostra città.Voglio provare a rassicurarvi rispetto a quello che sta accadendo nelle ultime ore: un aumento dei contagi è purtroppo fisiologico."

"Tutte le persone che sono state individuate sono obbligate all'isolamento per quattordici giorni come da protocolli.

Vi assicuro che vengono ricostruiti, in maniera minuziosa e scrupolosa, i contatti dei positivi nelle ultime settimane ed, avvertiti puntualmente, sono anch'essi obbligati ad un periodo di quarantena. Posso dirvi che il comando di Polizia municipale del comune di Pagani e l'ASL di competenza stanno attuando tutte le procedure per garantire la sicurezza della salute pubblica in maniera decisamente efficiente, coadiuvati dalla protezione civile e dalle sue associazioni, oltre che dalle forze dell'ordine, alle quali ho chiesto ulteriormente di essere fermi nel denunciare tutte le violazioni.Tutto ciò che possiamo fare per evitare il contagio è solo un piccolo sacrificio: siate reponsabili, restate a casa" conclude il primo cittadino, in attesa delle prossime comunicazioni.