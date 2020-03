Ruggi: tre avvisi per assumere medici e operatori sanitari Consegnato al nosocomio salernitano anche un ventilatore polmonare per la terapia intensiva

Sono stati consegnati oggi alla Regione Campania 10 ventilatori polmonari per terapia intensiva che saranno distribuiti da subito alle aziende sanitarie e alle strutture ospedaliere sul territorio regionale. La distribuzione tiene conto riferimento alle esigenze e della reale possibilità di attivare immediati posti letto di terapia intensiva. Nella distribuzione l'Unità di Crisi ha rispettato l'indicazione del Presidente Vincenzo De Luca sulla priorità da dare ad Avellino.

Di questi 1 sarà destinato al Ruggi D'Aragona di Salerno. Intanto, dall'azienda ospedaliera sono stati pubblicati tre avvisi, in corso di pubblicazione sul sito Istituzionale dell'AOU Ruggi, relativi al reclutamento di personale medico specialista, di personale in quiescenza e di 30 operatori socio-sanitari per il conferimento di incarico.