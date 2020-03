Nuovo treno dal nord a Salerno: "Verranno controllati tutti" Agenti Polfer e Asl sul posto. Saranno verificate anche le corse Flixbus

Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all'Innovazione del comune di Salerno, ha comunicato alla cittadinanza l'arrivo a Salerno di un nuovo treno dal nord questa sera alle 22.59.

Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno ha da poco emanato una nuova ordinanza ancora più restrittiva soprattuto in merito agli spostamenti: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute." Il nuovo provvedimento, come sottolineato anche dall'assessore Giordano, è stato però emanato quando il treno in questione era già partito. "Quindi la ratio è finire la corsa perché il capolinea è Salerno" commenta l'assessore tramite la sua pagina facebook.

"Il Sindaco Vincenzo Napoli ha fatto disporre sul posto una nostra pattuglia in supporto alla POLFER e all' ASL. Sarà presente anche la Protezione civile. Verranno controllati tutti i treni in arrivo da fuori regione. Ha, inoltre, disposto che ci si informi anche delle corse Flixbus o eventuali posti di verifica a Parco Pinocchio e Piazza Concordia." ha comunicato alla cittadinanza l'assessore Giordano. Tutti i passeggeri che arriveranno a Salerno saranno, inoltre, messi in quarantena.