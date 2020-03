Salerno, Cammarota devolve indennità al Da Procida "Lo facciano anche gli altri consiglieri": a lanciare l'iniziativa nei giorni scorsi Dante Santoro

Un segnale concreto di attenzione e solidarietà. E' quello che ha voluto lanciare il consigliere comunale di opposizione - e presidente della commissione trasparenza - Antonio Cammarota.

"Stamattina ho dato disposizione ai dirigenti del Comune di Salerno di devolvere l’intero mio compenso di marzo al centro Covid "Da Procida" - ha fatto sapere Cammarota -. Ho reso pubblica questa iniziativa per sollecitare anche gli altri consiglieri a farlo, come del resto prima di me ha fatto Dante Santoro".