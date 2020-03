Covid19 e bambini: "Stare a casa è una missione da supereroi" Il coronavirus spiegato ai più piccoli, il video della dottoressa D'Amato del Ruggi di Salerno

Rassicurazione e informazione, questi i principi alla base della nuova iniziativa promossa dall'azienda universitaria ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno che sta realizzando video tutorial su varie tematiche relative all'emergenza coronavirus, dedicati a tutta la popolazione. Il primo video è dedicato ai più piccoli. La psicologa Sabina D'Amato spiega ai bambini cosa è il Covid19, come proteggersi, quali comportamenti assumere e perchè è importante rimanere a casa, con un linguaggio semplice e immediato.

"Stare a casa non è una punizione, ma è una missione da supereroi, dobbiamo combattere questo virus chiudendogli la porta per non farlo entrare fin quando non sarà diventato debole e tutto sarà finito" spiega la dottoressa. "Dopo tornermo ad uscire, giocare e stare con gli amici" rassicura. Ma nel frattempo l'appello è rivolto proprio ai più piccoli: "Spiegatelo voi a quelli più grandi, che non capiscono!"