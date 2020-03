Bellizzi, un'altra donna positiva al coronavirus Altre 4 persone sono già in quarantena e sotto controllo. Le parole del sindaco Volpe

Ancora un contagio a Bellizzi. Si tratta di una donna risultata positiva al tampone per Covid-19. I risultati del test, come dichiarato anche dal sindaco Mimmo Volpe, erano attesi da circa una settimana. Salgono a 5, dunque, i contagi. Tra questi è compreso anche Raffaele Citro, il primo caso registrato in città e deceduto nelle scorse settimane.

"Purtroppo è arrivato l'esito delle analisi dell'ultimo tampone esaminato. Nella nostra comunità i casi positivi ufficialmente sono cinque. Naturalmente compreso il decesso del nostro caro Raffaele. Un abbraccio alla famiglia e ai familiari di quanti sono costretti alla quarantena in questo momento. Tanta solidarietà da parte di tutti noi. Forza che insieme andremo a sconfiggere questo nostro nemico invisibile che può colpire ognuno di noi in qualsiasi momento". Ha dichiarato Volpe.