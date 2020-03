Covid:19, calano i contagi: nove positivi su 100 Quattro i decessi in giornata tra Caggiano, Scafati e Cava de'Tirreni

Calano i contagi anche nel Salernitano, ma iniziano ad aumentare anche i decessi. Quattro solo nella giornata di oggi, per un totale di 11 dall'inizio della pandemia. Solo nella giornata di oggi, a Cava de'Tirreni, sono due le persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus, come l'83enne primo caso accertato di posisitività in città. Un altro decesso a Scafati dove è venuto a mancare un noto imprenditore del posto, ricoverato al "Mauro Scarlato" in terapia intensiva, dopo esser risultato positvo al coronavirus nei giorni scorsi. Aveva 84 anni.

Secondo gli ultimi dati emersi dall'unità di crisi della Regione Campania, nella giornata di oggi e nella sessione pomeridiana, dal centro del Ruggi sono 9 i tamponi risultati positivi, su 99 analizzati. Superando i 200 casi in tutta la Provincia.

Circa una settimana, invece, è il tempo che ha dovuto aspettare una giovane residente a Bellizzi. La giovane, che fa parte del coro della chiesa del posto, è risultata positiva dopo circa una settimana di sintomi. Solo oggi i risultati del tampone.