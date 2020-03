Covid-19: salgono a 220 i cittadini positivi nel Salernitano L'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale

220 pazienti positivi su tutta la Provincia di Salerno. Quasi 1200 casi in tutta la Campania, di cui 53 guariti, 74 deceduti e 1072 attualmente positivi. Sono i numeri dell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della Regione Campania. Ieri è stato il giorno "nero" per la Campania, ma anche per l'italia. Sono aumentati i decessi, con un leggero calo dei contagi. Questa mattina il governatore De Luca ha scritto al governo, chiedendo un immediato intervento per supportare il territorio e la sanità.

Questa mattina sono giunti anche i risultati sui tamponi fatti in una casa di cura di Sala Consilia. Su 24 ospiti, ben 16 sono risultati positivi. E' di pochi minuti fa la notizia di un secondo contagio a Fisciano e di un altro a Mercato San Severino. Mentre è deceduto un 66enne di San Marzano sul Sarno.

Intanto, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra ha comunicato ai concittadini il rientro del giovane, Gaetano D'Andria, bloccato a Saint Barth, un’isola delle Antille Francesi, nei Caraibi, tra Centro e Sud America.

"Sono molto soddisfatto per il rientro di D’Andria e degli altri 34 connazionali – ha detto il primo cittadino – Da parte mia è stato doveroso mettermi immediatamente in contatto con i competenti organismi istituzionali del Governo Centrale. Ringrazio la Farnesina e il Ministro Di Maio e quanti, soprattutto la Console Generale d’Italia a Parigi Emilia Gatto e Matteo Biolzi che ha coordinato il rimpatrio, per aver messo in campo un’azione diplomatica efficace che ha permesso di attivare tutti i canali e favorire il ritorno a casa di questi ragazzi”.