Cgil: "Evitare strage silenziosa in case di cura per anziani" "istituire un osservatorio per monitorare le strutture", la richiesta di Tavella e Sessa

Il Segretario Generale SPI Cgil Campania ed il Segretario Generale CGIL Salerno hanno scritto al Prefetto di Salerno ed alle Autorità competenti, chiedendo d’istituire un Osservatorio per monitorare le condizioni degli anziani in relazione alla drammatica situazione creatasi a seguito dell’infezione di COVID - 19.

"Gli anziani – scrivono Tavella e Sessa – sono notoriamente i soggetti più fragili e più esposti alle conseguenze del Coronavirus, in particolare va posta grande attenzione alle Case di Cura che rischiano di diventare una vera e propria bomba ad orologeria.

Già in alcune Regioni italiane – continuano Tavella e Sessa - siamo in presenza di una vera e propria strage silenziosa, che si avvera in case di riposo chiuse al mondo esterno, con all’interno pazienti ed operatori ammalati di coronavirus. Occorre evitare che ciò si riproduca anche in Campania.

Ecco perché, – affermano Tavella e Sessa - bisogna istituire un osservatorio che possa monitorare queste Strutture e, contestualmente, vigilare sulla condizione degli anziani. Bisogna agire con la massima urgenza, dotando le Case di Riposo dei tamponi necessari per tutti gli ospiti ed Operatori Sanitari.

Gli anziani sono, come noto, totalmente isolati e non possono ricevere visite dai loro familiari -concludono i Segretari Generali dello SPI Campania e CGIL Salerno - ecco perchè occorre dotare queste Strutture di strumenti tecnologici che siano in grado di mettere in comunicazione gli anziani con l’esterno, alleviando una condizione di solitudine che incide in misura preoccupante su soggetti particolarmente fragili".