Bellizzi, vigile positivo al Covid-19: era già in quarantena VIDEO | Le parole di vicinanza del sindaco Volpe

Aumentano a 25 i tamponi positivi nel Salernitano. Ieri sera, alle 22, l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale con gli aggiornamenti, tamponi e risultati del giorno. Il sindaco di Pellezzano, nella giornata di ieri, aveva annunciato i primi due casi positivi in città. Tra questi c'è un vigile urbano, attualmente in servizio a Bellizzi.

A confermarne la positività al Covid-19 anche il primo cittadino Mimmo Volpe, che ha voluto esprimere parole di vicinanza e soldiarietà al vigile e alla moglie. L'uomo, è in auto isolamento dal 14 marzo, giorno in cui ha avuto il sospetto di essere contagiato. Dopo circa 10 giorni di attesa è arrivato l'esito del tampone.

"Anche oggi si è conclusa una lunga giornata di impegni e di iniziative per la nostra comunità. Purtroppo stamattina è arrivata la notizia della positività del tampone analizzato al nostro vigile Salvatore Caiazzo, residente a Pellezzano. A Salvatore e alla sua compagna facciamo i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. Per notizia il nostro Caiazzo è in quarantena dal 14 Marzo. Ai ragazzi del nostro Comando Vigile, che tanto si stanno spendendo in questi giorni dico forza e coraggio che la vinceremo anche questa". Ha dichiarato Mimmo Volpe.