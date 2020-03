Covid-19: Santoro al sindaco: "Mancano aggiornamenti sui casi" "Importante la diffusione dei dati e notizie ufficiali"

Il consigliere comunale Dante Santoro scrive al sindaco di Salerno Enzo Napoli per chiedere maggiore diffusione di aggiornamenti e notizie ufficiali sui nuovi casi di contagio in città.

"Urgono notizie sui nuovi casi giorno per giorno, Asl e Comune possono chiedere anche l'autorizzazione alla diffusione dei dati ai diretti interessati e così potrà facilitare la ricostruzione dei contatti permettendo a tutti i soggetti a rischio di provvedere alle misure del caso. Mancano queste comunicazioni, in altri Comuni stanno avvenendo e sono uno strumento di divulgazione necessario per limitare la diffusione del contagio. Il sindaco se ne faccia carico ed inizino le comunicazioni quotidiane". Scrive il consigliere Santoro