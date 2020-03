Lavori all'ospedale "Da Procida", blitz di Vincenzo De Luca Il sopralluogo del governatore presso la struttura che sarà riservata al Covid-19

Una visita non annunciata, per rendersi conto di persona dello stato di avanzamento dei lavori all'ospedale: Vincenzo De Luca prima delle 9 ha fatto tappa al "Da Procida" di Salerno. Accompagnato dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria Vincenzo D'Amato, il governatore ha espresso apprezzamento per il lavoro messo in campo dalle decine di lavoratori impiegati per allestire la struttura.

L'obiettivo è farsi trovare pronti in tempi brevi per accogliere i pazienti affetti da Covid-19, presso l'ospedale individuato quale punto di riferimento per il trattamento dellinfezione da coronavirus.

Non solo l'aspetto infrastrutturale: D'Amato ha assicurato a De Luca che già a partire da domani (e a seguire nei prossimi giorni) entreranno in servizio i nuovi medici, infermieri e operatori socio sanitari che sono stati assunti per rafforzare la dotazione organica degli ospedali di Salerno.