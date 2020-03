Coronavirus, morta al Ruggi un'anziana di Salerno La donna era residente nel rione di Ogliara. Il cordoglio del consigliere Gallo

È deceduta all'ospedale Ruggi di Salerno una donna salernitana residente nel rione collinare di Ogliara. L'ottantenne, era ricoverata da qualche giorno nel presidio ospedaliero del capoluogo di provincia dove era stata trasferita dall'ospedale di Mercato San Severino. Prima che risultasse positiva al virus - il tampone le è stato effettuato lo scorso fine settimana - aveva già una seria patologia pregressa. “Davvero desolati per il grave lutto che questo maledetto virus ha portato ad Ogliara”, il messaggio del consigliere comunale Leonardo Gallo che ha espresso “i sensi del più convinto cordoglio ancor più per questa triste e sfortunata circostanza e per quella ulteriore di non potersi stringere al fianco per un affettuoso e solidale abbraccio”.

Gallo si è abbandonato anche a una riflessione: “Comprensibile la paura, accettabile la premura e l’attenzione ai contatti tra ciascuno, giustificabile l’allontanamento sociale fisico. Ciò che non è tollerabile invece sono il pettegolezzo e la cattiveria a maggior ragione nei confronti di chi diventi suo malgrado sfortunato protagonista di questa epidemia che può toccare ciascuno di noi. Dobbiamo tutti avere non solo l’educazione ma anche l’intelligenza di distinguere tra la prudenza nei rapporti e il legittimo interesse nel conoscere fatti, persone e circostanze per poter eventualmente assumere decisioni conseguenti; ciò, però, non deve scadere in una volgare e ingiustificabile caccia all’untore. Essere contagiati - ha concluso Gallo - non può diventare una colpa né essere una gratuita e insensata sofferenza aggiuntiva per le famiglie coinvolte. Manteniamo quel che di umano ci distingue dalle bestie. Anche perché, passata la tempesta e tornati un po’ di sole e di serenità, ci ritroveremo nuovamente a guardarci negli occhi. E non tutti potranno farlo con lo sguardo rivolto in alto”.