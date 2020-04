La strage dei vecchietti: morti altri due anziani valdianesi Hanno perso la vita un 87enne e un 85enne ospiti della casa di cura "Juventus" di Sala Consilina

Una vera e propria strage, una conta drammatica dei deceduti che testimonia quanto sia difficile la situazione in provincia di Salerno e in particolare nel Vallo di Diano. In queste ore infatti hanno perso la vita altri due anziani ospiti della fondazione "Juventus" di Sala Consilina: non ce l'hanno fatta l'85enne Giovanni Lobosco e l'87enne Luigi Cammarano.

Uno era ricoverato presso l'ospedale "Curto" di Polla, l'altro era stato trasferito al Campolongo Hospital di Eboli. Si fa dunque pesantissimo il bilancio dell'infezione da coronavirus nella parte meridionale della provincia di Salerno. E in particolare della casa di cura di Sala Consilina, epicentro di un focolaio che sta facendo strage di anziani.

Con quelli di queste ultime ore, sale infatti a 8 il numero delle vittime.