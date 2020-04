Covid-19: altri 28 i tamponi positivi nel Salernitano Almeno tre le persone decedute. Gli ultimi dati dell'unità di crisi regionale

Sono 28 i cittadini risultati positivi a Covid-19 su 282 tamponi effettuati oggi al Ruggi d'Aragona. Sono i numeri dell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della Regione Campania. Oggi, su tutto territorio campano, sono 221 le persone risultate positive al coronavirus, portando il totale dei contagiati a 2677.

Amaro risveglio questa mattina per la città di Sarno dove è deceduta una 48enne che era risultata positiva al Covid-19 lo scorso 17 marzo. Altri due i decessi In queste ore. Hanno perso la vita due anziani ospiti della fondazione "Juventus" di Sala Consilina: non ce l'hanno fatta l'85enne Giovanni Lobosco e l'87enne Luigi Cammarano.