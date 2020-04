Covid-19, muore in Spagna uomo originario di Caggiano Migliorano le condizioni di un paziente che era ricoverato a Polla ed è stato estubato

Ancora un lutto nella comunità di Caggiano, uno dei cinque comuni del Vallo di Diano messi in quarantena per l’emergenza Coronavirus. A perdere la vita è stato una persona originaria del comprensorio valdianese ma residente a Caracas e deceduta a Madrid. L’uomo è spirato presso l’ospedale “Infanta Cristina” a causa del peggioramento delle sue condizioni cliniche dopo aver contratto il Coronavirus «Ci stringiamo in preghiera intorno al dolore e porgiamo le condoglianze a tutta la famiglia e ai parenti che vivono a Caggiano. Comprendiamo quanto duro stia diventando questo periodo di quarantena, soprattutto alle porte della settimana di Pasqua, ma esorto tutti a non abbassare la guardia e a rimanere a casa», le parole del sindaco Modesto Lamattina.

Caggiano, tra l’altro, pochi giorni fa aveva dovuto fare i conti con un altro decesso avvenuto fuori dai confini nazionali: a perdere la vita per il Covid-19 era stato un cittadino originario del Vallo di Diano ma residente negli Stati Uniti d’America.

Ma la Domenica delle Palme ha portato anche una buona notizia. «Il nostro concittadino positivo al Covid-19, ricoverato da diversi giorni presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Polla, finalmente oggi è stato estubato e le sue condizioni sono in progressivo miglioramento» .