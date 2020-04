Covid-19 e fase 2: anche Strianese al tavolo nazionale Una delegazione di enti locali per un confronto con il governo sulla programmazione futura

Un ruolo importante e prestigioso ma di grande responsabilità per il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, che entra a far parte dei 9 enti territoriali che si confronteranno con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro della Sanità Roberto Speranza ed il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, in merito alle decisioni fondamentali per il futuro della nostra nazione.

Fanno parte del tavolo nazionale, che già stasera si è riunito in videoconferenza, soltanto 3 Presidenti di Regione, 3 Presidenti di Provincia e 3 Sindaci d'Italia.

"Un ruolo molto delicato in questo momento storico, che mi rende orgoglioso e allo stesso tempo più responsabile e determinato. Voglio ringraziare, per questa nomina, il Vincenzo De Luca, Zingaretti e Piero De Luca. Con la mia presenza al tavolo nazionale la Provincia di Salerno e la Regione Campania potranno incidere sulle scelte nazionali e noi faremo prevalere prima di tutto la difesa della salute pubblica, il rigore per difendere i territori e la vita delle persone, cercando di conciliare il tutto con una graduale ripresa delle attivita' economica e sociale". Ha dichiarato Strianese.