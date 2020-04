Salerno, guanti e mascherine lasciati in strada: la denuncia L'ira dei giovani volontari dell'associazione "Voglio un Mondo pulito"

In un momento in cui il Mondo si trova a fronteggiare un'emergenza sanitaria c'è chi non abbassa la guardia su altri tipi di emergenze, come quella ambientale. Sono tante le segnalazioni che giungono in questi giorni ai giovani volontari salernitani di "Voglio un Mondo Pulito", sulla presenza di guanti e mascherine usate e lasciate in strada.

I giovani, che da almeno un anno si battono per ripulire le spiagge di Salerno, hanno fotografato e denunciato la presenza di numerevoli mascherine e guanti, creando così un altro campanello d'allarme ai cittadini.

"Non funziona così. Non va bene per nulla. Ci stiamo preoccupando di seguire alla lettera tutte le norme imposte dal governo e dalle istituzioni per limitare i contagi e con la speranza di mettere la parola "fine" il prima possibile a questa grave emergenza sanitaria eppure ci stiamo dimenticando del resto. Forse legittimati dal fatto che, quando c'è in ballo la nostra sicurezza personale, qualsiasi azione è giustificata, per quanto sia addirittura più controproducente che inutile. Forse consolati dal fatto che essendo ormai le strade deserte nessuno ti vede se butti a terra la spazzatura. Abbandonare nell'ambiente i presidi sanitari usa e getta non aumenterà il livello di sicurezza personale: al di là del fatto che così si espone a rischio ulteriore chi si trova a passare nella zona dove si possono vedere questi rifiuti, si inquina e non si ridà la giusta seconda vita a questi rifiuti, dando così un'ulteriore calcio in faccia alla natura". Scrivono i giovani volontari salernitani.