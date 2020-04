Salerno: consegnati i 2803 buoni spesa per le famiglie Napoli: "Siamo riusciti a garantire un aiuto economico prima di Pasqua"

Sono state completate nel corso della giornata odierna le operazioni di consegna dei buoni spesa previsti a favore delle persone e delle famiglie in gravissime condizioni sociali ed economiche in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.

Sono stati consegnati al domicilio dei 2803 beneficiari buoni spesa per un complessivo importo di 582.600,00 euro. Il Comune di Salerno è riuscito così nel suo intento di assicurare la consegna entro la Pasqua per garantire aiuto solidale ai concittadini.

Gli esclusi, a partire da martedì, saranno contattati dal Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno per approfondire gli aspetti della loro posizione ed eventualmente procedere a successive assegnazioni. Lo Stesso avverrà per le circa 500 pratiche incomplete.

L’intera operazione è stata seguita direttamente dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dall’Assessore Nino Savastano, dal Direttore Staff Enzo Luciano e dai Direttori dei Settori Politiche Sociali e Servizi Informatici con la preziosa e sinergica cooperazione del personale del Comune di Salerno,della Protezione Civile, delle Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore, della ditta Salerno Trasporti che, con oltre cinquanta mezzi e cento addetti, ha compiuto le consegne in appena tre giorni offrendo generosamente e gratuitamente il servizio alla collettività.

“Abbiamo svolto tutto – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano – con straordinaria efficienza e tempestività se si considera l’enorme numero di pratiche raccolte e lavorate in pochi giorni. Abbiamo ritenuto di prevedere la consegna telematica delle istanze, modalità che ha evitato code presso gli uffici, ma anche la consegna cartacea per non escludere i concittadini privi di strumenti informatici e telematici. La scelta di non rendere pubbliche le graduatorie è un doveroso atto di rispetto umano stante la delicatezza della situazione. Gli atti saranno a disposizione di chi vorrà ed avrà diritto di consultarli e confermare che tutto è stato svolto nella più totale trasparenza e legalità”.

“Siamo riusciti a garantire un aiuto concreto – afferma il Sindaco Vincenzo Napoli – alle famiglie in difficoltà. E’ uno degli interventi che stiamo mettendo in campo per limitare gli enormi danni provocati dalla pandemia e dal blocco di tutte le attività. In questi giorni si è mobilitato il cuore generoso di Salerno con imprese, commercianti, privati cittadini che hanno donato cibo e materiali sanitari. Nei prossimi giorni continueremo a mantenere viva questa rete solidale pensando nel contempo anche al sostegno per imprese, commercianti e lavoratori utilizzando le risorse del bilancio comunale e l’importante programma varato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nessuno resterà solo. Auguro Buona Pasqua a tutti i salernitani abbracciando le famiglie e tutti coloro che si prodigano al servizio della collettività”