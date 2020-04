Coronavirus, buone notizie: dimessi 8 pazienti contagiati Erano ricoverati all'ospedale Da Procida di Salerno: sono a casa, le loro condizioni sono buone

Arrivano buone notizie dall'ospedale "Da Procida" di Salerno, uno dei presìdi in prima linea nell'accogliere e curare le persone affette da coronavirus. Tra ieri ed oggi, infatti, la direzione sanitaria ha fatto sapere che sono stati dimessi e trasferiti a domicilio otto pazienti.

Nello specifico, si tratta di cinque persone ricoverate in area pneumologica e tre nell'area infettivologica che continueranno la convalescenza domiciliare per altri dieci giorni, così come raccomandato dalle linee-guida nazionali, si sottolinea dal management dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.

Le cure proseguono a casa, le condizioni di salute dei pazienti dimessi - si apprende da fonti sanitarie del Da Procida - sono buone.